Carlos Moedas provou ser adepto de desafios ao aceitar esta quinta-feira marcar presença no programa '5 Para a Meia Noite' e participar na rubrica 'Pressão No Ar', onde não escapou às acutilantes questões de Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha.

"É engenheiro civil de profissão e suponho que, sendo a sua mulher francesa, tenha uma casa em Paris... Engenheiro civil e casa em paris, comente", atirou a apresentadora.

"Não tenho casa em Paris, não tenho dinheiro para isso. O m2 em Paris é caríssimo. Só tenho casa em Lisboa", respondeu o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa.

Quando a questão foi: "Já foi rebocado pela EMEL?", o político confessou que "ainda não". "Mas a minha mulher sim", garantiu.

Por fim, Inês e Miguel quiseram saber se Carlos Moedas tem mais receio do número devotos de Fernando Medina, candidato do PS, ou de Nuno Graciano, candidato do partido Chega.

"Essa é fácil. Aqui a escolha é entre duas pessoas, que sou eu e é ele, o Medina", reagiu.

