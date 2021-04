Carminho foi esta quinta-feira uma das convidadas do '5 Para a Meia Noite', da RTP1. A fadista voltou no âmbito do programa a sentar-se na temível cadeira da rubrica 'Pressão no Ar' e respondeu sem papás na língua às questões que lhe foram colocadas.

"Quem é o fadista mais bonzão?", quiseram saber Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha.

"É o Ricardo Ribeiro, quem é que havia de ser. Agora ainda por cima faz boxe", começou por responder a cantora, que acabou depois por mencionar outros dois nomes: António Zambujo e Camané, que Carminho diz ser "bem bonito".

Reveja no vídeo abaixo todas as respostas de Carminho:

