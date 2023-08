Há tradições que são para manter e parece que as férias de verão da família real britânica em Balmoral, na Escócia, é uma delas.

Os reis Carlos III e Camilla já se encontram na residência oficial da família na Escócia, onde ao longo das próximas semanas irão receber outros elementos da família, como os irmãos do rei e respetivas famílias e os príncipes de Gales com os filhos, entre outros.

As princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson, já se encontram em Balmoral com os tios.

À chegada, Carlos III, que vestia kilt, como é habitual na Escócia, encontrou um velho amigos de quatro patas. Trata-se do pónei do Real Regimento da Escócia, que há alguns anos protagonizou um momento engraçado com a rainha Isabel II, quando tentou comer o ramo de flores que a antiga soberana levava na mão.

De recordar que esta era a residência preferida da rainha e foi ali que morreu, a 8 de setembro de 2022.

Veja as imagens da chegada do rei na galeria.

