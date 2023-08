O chefe de Estado britânico vai visitar Paris e Bordéus, embora os pormenores finais da deslocação sejam anunciados posteriormente, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham, residência da família real.

A visita, a 35ª viagem oficial de Carlos, que fala francês, e a nona da esposa a França, celebrará "a história, a cultura e os valores comuns do Reino Unido e de França", acrescentou.

Carlos III, que subiu ao trono no ano passado após a morte da sua mãe, a rainha Isabel II, teve de adiar a viagem a França agendada para março, que teria sido a sua primeira visita de Estado como monarca, devido aos protestos na rua contra o aumento da idade da reforma em França de 62 para 64 anos.

"Esta visita é uma honra para a França, numa altura em que o nosso país acolhe também o Campeonato do Mundo de Rugby. Ela testemunhará a profundidade dos laços históricos que unem os nossos dois países e os nossos dois povos", referiu o Palácio do Eliseu num comunicado.

A presidência francesa vincou que esta "será uma oportunidade para desenvolver o seu compromisso comum na conservação da natureza, um tema em que têm cooperado estreitamente nos últimos anos".

Para além dos nomes das cidades, as duas partes não deram pormenores sobre a visita, mas o programa da viagem abortada incluía uma cerimónia de recordação no Arco do Triunfo com Emmanuel Macron e um discurso do rei no Senado, perante os deputados e senadores.

Um banquete de Estado em honra do casal real estava previsto no Palácio de Versalhes, e Carlos III, de 74 anos, pretendia depois viajar até Bordéus para uma visita centrada no ambiente, uma paixão com mais de 50 anos.

Enquanto príncipe herdeiro, Carlos fez 34 visitas oficiais a França desde a década de 1970, de Nice a Roscoff, na Bretanha, passando pela Normandia, Paris e Lyon.

Foi convidado pelo Presidente Macron após a morte de Isabel II, uma rainha francófila e francófona, que efetuou cinco visitas de Estado a França durante o reinado de 70 anos.

Desde a sua subida ao trono, Carlos fez poucas viagens ao estrangeiro. Para além de uma visita de Estado à Alemanha, em junho, fez uma visita privada à Roménia, onde tem uma propriedade, sem a mulher Camilla, de 76 anos.

Leia Também: Morreu o primeiro amor da rainha Camilla de Inglaterra