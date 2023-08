Hoje em dia, Camilla é casada com o rei Carlos III, com quem subiu ao altar em 2005. Mãe de dois filhos, frutos da sua anterior união com Andrew Parker-Bowles, pode dizer-se que nem o atual marido nem o 'ex' foram os primeiros amores da rainha.

Quando era adolescente e tinha apenas 17 anos teve outro grande amor, um jovem chamado Kevin Burke, com quem terá tido uma breve relação, e que morreu este mês, aos 77 anos.

A rainha Camilla, que na juventude era conhecida como Milla Shand, conheceu Kevin, filho de Sir Aubrey Burke, vice-presidente da fabricante de aviões Hawker Siddeley, numa festa em Knightsbridge, em 1965, e aparentemente os dois apaixonaram-se.

Estiveram juntos durante um ano e depois seguiram caminhos diferentes. No entanto, quando Jessica Jayne escrevia um livro sobre Camilla, intitulado "Duquesa da Cornualha" - o título que tinha antes da morte de Isabel II - a autora falou com Burke, que recordou a ex-namorada com carinho.

“Foi muito divertido e tive a melhor e mais engraçada parceira que poderia desejar”, ​​contou. “Camilla era imensamente popular e, embora não fosse uma a mulher mais bonita, era atraente e sexy”, admitiu, tendo revelado que ficou de coração partido quando ela o deixou.

