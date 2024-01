A família real britânica nunca deixou de lado a preocupação em manter firme e estável a Coroa, apesar de todas as polémicas que lhe foram associadas nos últimos anos. Com a inclusão do príncipe André na polémica lista de nomes ligados à rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, há agora um novo problema para resolver em Buckingham.

De acordo com uma fonte próxima, citada pelo Mirror, o rei Carlos III considera que "não há caminho de volta" para o irmão, o duque de Iorque, que foi citado em documentos relacionados à amiga Ghislaine Maxwell, amante de Epstein.

A fonte em causa refere que o monarca britânico terá sido alertado para o perigo dos membros da realeza estarem associados a Epstein, recentemente condenado por crimes sexuais, e que essa ligação, uma vez feita, "nunca mais desaparecerá". Assim sendo, a única opção é "cortar urgentemente todos os laços" com o irmão.

"Ele ficará para sempre manchado pela associação ao Epstein e, apesar de negar qualquer irregularidade, a divulgação constante de informações sobre Epstein e Ghislaine Maxwell é uma mancha para a família real. Não há caminho de volta para ele. O André não deveria ter lugar em público ao lado do rei ou de qualquer outro membro da família real", fez notar a fonte real, novamente citada pelo Mirror.

Vale lembrar que André, em 2009, foi obrigado a renunciar à vida real e acabou destituído de todas as suas nomeações, isto depois da entrevista dada à BBC, na qual disse não se arrepender da amizade que mantinha com Jeffrey Epstein.