O rei Carlos III é um monarca virado para a sustentabilidade. No passado domingo, 26 de janeiro, o pai de William foi à missa em Norfolk e deu nas vistas com o seu look.

Até podia ser devido à escolha inusitada da gravata- uma peça cheia de gatos e corujas - mas foi o casaco que também deu nas vistas.

É que esta peça é do final dos anos 1980 estando, por isso, no seu guarda-roupa há cerca de 40 anos.

Em 1988 o rei usou o casaco em Sandringham, numa ocasião em que estava com a família e, em 2009, utilizou a peça no Natal.

O casaco pertence ao alfaiate Anderson & Sheppard e é de tweed. A sua peculiar gravata de seda, chamada 'Gato e Coruja', pertence à marca Hermés e é, também ela, uma peça reciclada.

