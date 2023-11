O rei Carlos III e a rainha Camilla dispensaram o camarote real que estava para eles reservado na Royal Opera House para assistirem a um espetáculo de ballet.

Em vez disso, Carlos, de 74 anos, e Camilla, de 76, pediram para se sentar no Grand Tier, lugares que ficam no centro do teatro, rodeados de membros do público.

O casal assistiu à performance 'Don Quixote' e, segundo a revista Hello!, o monarca estava de tal forma entusiasmado "que mal conseguia manter os pés quietos".

Os soberanos assistiram ao espetáculo na companhia de funcionários do SNS britânico, como forma de reconhecimento pelo seu trabalho.

"[O rei] estava simplesmente impressionado com a nossa dança. Ele disse que não conseguia parar quieto com os pés por causa do ritmo da música e da alegria em palco. Foi exatamente o que senti em palco, muita alegria e energia", notou Mayara Magri, uma das bailarinas.

Vale recordar que o rei é presidente da companhia Royal Ballet desde 2003, tendo-se tornado, em 2009, padrinho real da Royal Opera House.

