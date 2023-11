As relações do príncipe Harry com a família real não melhoraram, pelo contrário.

Esta semana foi noticiado que o duque de Sussex não estaria presente na celebração do 75.º aniversário do pai, rei Carlos III, tendo-se sabido depois que este nem sequer foi convidado.

E se as relações com o pai já viram melhores dias, o mesmo se aplica ao irmão, o príncipe William.

Uma fonte revelou ao Entertainment Tonight que a "reconciliação entre os dois não deverá acontecer tão cedo".

"Não há confiança a sério neste momento e o que é necessário para a reconstruir", disse uma fonte. "Há muita mágoa de ambos os lados", notou ainda.

A mesma fonte indica que nada deixaria Carlos III mais feliz do que ver os filhos fazerem as pazes.

"Apesar de Carlos III amar o filho mais novo, a relação ainda é complicada. Pai e filho não comunicam com regularidade e ainda vai demorar algum tempo a curar as feridas", indica igualmente a mesma fonte, relembrando a polémica biografia de Harry, 'Na Sombra', e a série documental que fez para a Netflix juntamente com a mulher, Meghan Markle.

Importa notar que o rei Carlos III irá completar 75 anos no dia 14 deste mês, data que será celebrada com uma festa na Clarence House.

