Dia histórico para Carlos III. O soberano britânico preside pela primeira vez na qualidade de rei à Abertura do Parlamento, um momento no qual teve a seu lado a mulher, a rainha Camilla.

Depois de sete décadas em que a oradora foi a sua mãe, Isabel II, o novo Chefe de Estado expressou no seu discurso as grandes linhas da política e legislação que marcam o governo para o ano de 2023-24.

Acompanhado pela rainha Camilla, a primeira imagem de Carlos III neste dia ocorreu durante a procissão na carruagem dourada escoltada pela Guarda Real. Na viagem, que partiu do Palácio de Buckingham, o soberano também decidiu que a irmã, a princesa Ana, voltaria a desempenhar um papel de destaque.

Recompensando a sua lealdade inabalável à Coroa ao longo dos anos, foi à princesa real que foi mais uma vez confiada a segurança pessoal do mais alto representante da monarquia, ou seja, o cargo de 'Gold-Stick in-Waiting'.

Durante o evento - o único ato institucional que junta a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns e o soberano no Parlamento - Carlos III entrou pela primeira vez na chamada Sala dos Trajes. Ali, com o uniforme militar, vestiu a Túnica de Estado, de veludo carmesim, e colocou a Coroa Imperial, que usaria durante toda a sessão.

Já a rainha Camilla usou o traje da Coroação do marido e uma tiara, avaliada em seis milhões de libras (cerca de sete milhões de euros). Trata-se de uma peça usada por Isabel II em 1953 quando foi coroada rainha e depois durante as suas aberturas do Parlamento.

Durante o seu discurso, o rei não esqueceu a mãe, fazendo referência ao seu enorme "legado de serviço e devoção", antes de destacar os "desafios significativos a longo prazo" que o país enfrenta, na sequência da pandemia, da guerra na Ucrânia e da atual crise devido ao aumento do custo de vida.

"Meus senhores e membros da Câmara dos Comuns. É com consciência do legado de serviço e devoção a este país deixado pela minha amada mãe, a falecida rainha, que pronuncio este, o primeiro Discurso do Rei, em mais de 70 anos. O impacto da COVID e da guerra na Ucrânia criaram significativos desafios de longo prazo para o Reino Unido. É, por isso, que a prioridade do meu governo é tomar as difíceis, mas necessárias decisões de longo prazo para mudar este país para melhor", afirmou o rei.