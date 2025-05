O rei Carlos III foi um dos convidados especiais da estreia do novo documentário de David Attenborough, que aconteceu na noite desta terça-feira, 6 de maio, no London's Royal Festival Hall.

Carlos, de 76 anos, e defensor do meio ambiente, fez questão de marcar presença no evento para assistir ao novo projeto de David, de 98, intitulado - 'Ocean with David Attenborough'.

