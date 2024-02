O rei Carlos III foi diagnosticado com cancro e já começou os tratamentos, pelo que a sua vida diária (e a sua agenda) irão mudar bastante nos próximos tempos.

Não será possível prever antecipadamente quais as funções que irá delegar, tudo dependerá do aconselhamento médico, mas a imprensa britânica revela que, para já, sabe-se que a sua agenda pública está vazia, pelo que não marcará presença em atos oficiais nem fará visitas de Estado ao estrangeiro.

Por outro lado, o rei faz também, diariamente, muito trabalho de gabinete e esse pretenderá manter, pelo menos nos próximos tempos.

Aqui se englobam algumas reuniões privadas e as audiências semanais com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que já falou após ser tornado público o diagnóstico de Carlos III. "Não tenho dúvidas de que o rei voltará ao desempenho máximo [das suas funções] em pouco tempo e sei que todo o país lhe deseja o melhor", afirmou o chefe do governo.

