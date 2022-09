Foi ao partilhar a música 'No Teu Poema', cantada por Carlos do Carmo, que José Carlos Malato falou do falecido fadista.

"Estava agora aqui a ouvir Carlos do Carmo e a pensar que o fado lhe deve uma homenagem a sério", começou por dizer ao lembrar o artista que partiu em janeiro do ano passado, aos 81 anos.

"Morreu durante a pandemia, compreendo. Mas falta fazer muito mais pelo tanto que ele foi. E será para sempre", rematou.

