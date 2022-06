Carlos Cunha foi esta quinta-feira um dos convidados em destaque na emissão do programa 'Goucha'. O ator teve uma conversa intimista com Manuel Luís Goucha e comentou a polémica recente na qual se viu envolvido.

Carlos Cunha assegurou que a sua participação na novela 'Rua das Flores', da TVI, está a correr "muito, muito bem, ao contrário do que andam para aí a dizer ou disseram nas revistas".

Recentemente foram publicadas notícias na imprensa cor de rosa que davam conta de que o ator estaria insatisfeito com o rumo das gravações e com a baixa audiência da produção, manifestando uma alegada vontade de abandonar o projeto.

"Fiquei muito magoado [com as notícias], eu aqui fui muito bem recebido, como se estivesse todos os dias com eles. Tenho ali muitos amigos", realçou.

"Apareceu uma coisa escrita a dizer 'Carlos Cunha quer bater com a porta'. Bater com a porta? Este gajo é um filho da mãe. Se não me conhecem, o que é que vão pensar?", lamentou, apelando aos jornalistas para que não escrevam "mentiras".

"Inclusive, eu posso perder amigos, podem pensar: este gajo não presta, este gajo diz que está aqui de alma e coração e finalmente é um filho da mãe porque na primeira oportunidade vai dizer 'não estou para isto'", notou ainda.

"Isso magoou-me muito, porque tenho lá [na produção] gente muito amiga, porque sou muito amigo… Aquilo pode ser a pior novela do mundo, que não é, mas vejo toda a gente a dar o litro por aquilo, estão mesmo a dar o litro", completou, manifestando a sua confiança no projeto.

