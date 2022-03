Neste Dia da Mulher, algumas caras conhecidas focaram-se na atualidade e homenagearam as mulheres ucranianas pela bravura e coragem demonstradas durante as invasões russas à Ucrânia. Carlos Cruz e António Sala foram duas das personalidades que expressaram a sua admiração.

"Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres do Mundo mas em especial para as mulheres Ucranianas que defendem o seu país de uma invasão assassina", escreveu Carlos Cruz.

António Sala, por sua vez, realçou "de forma especial e solidária": "Elas são, em toda esta tragédia da guerra, um exemplo de enorme força, coragem e heroísmo. Deus as proteja e abençoe".

