Jessica Athayde voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para falar sobre as ajudas aos refugiados da Ucrânia, tendo destacado, desta vez, uma mensagem de uma voluntária.

"Estivemos em reunião com vários pontos de campos de refugiados e aqui vai a informação: Para quem está a fazer envios por ONG's, Bombeiros, etc, por favor, não enviem roupa que não seja quente. Estão temperaturas negativas. Roupa que não seja quente só atrapalha e as ONG's não fazem a triagem, portanto, não mandem mesmo. Só roupa quente", começa por relatar a voluntária.

"Quanto a coisas que se precisa sempre: tudo para bebés, roupa muito quente e muitas mantas e cobertores. Água e esfregonas. Precisamos muito de esfregonas, temos muitas pessoas a vomitar", completou.

© Instagram

