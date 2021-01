"Não sou eu que vou entrar", garantiu Carlos Aleluia ao ser questionado se seria ele o nome que esta quarta-feira vai entrar no 'Big Brother - Duplo impacto' para se juntar ao leque de concorrentes.

No mesmo testemunho, provando que não está a mentir e dando conta de que neste momento não lhe seria possível entrar no jogo, Carlos revela que está infetado com a Covid-19.

"Agora, passando ao assunto sério, tive alguns sintomas da Covid-19 e optei por fazer o teste (como todos deviam fazer assim que sentem qualquer sintoma) e acabou por se confirmar positivo", conta.

"Neste momento estou infetado com o vírus, mas está tudo bem", garante, contudo, dando conta de que os únicos sintomas que sentiu foram "dores de corpo e cabeça e perda de paladar".

"Todos os sintomas já passaram e duraram apenas alguns dias", diz, explicando que se encontra agora a aguardar pela alta médica.

Leia Também: É oficial! Vai entrar mais um novo concorrente no 'Big Brother'