No Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama, Carla Andrino recorreu à sua página de Instagram para recordar a luta contra a doença com a qual foi diagnosticada há quatro anos.

"VIDA, quatro anos depois de um diagnóstico de Cancro da Mama, agradeço-te todos os dias continuares a deixar-me namorar contigo. Sim, porque, embora me tenha agarrado a ti com todas as minhas forças, estou ciente que se não quisesses não estaria aqui", começou por escrever a atriz na legenda de uma fotografia em que aparece na companhia da filha, Marta Andrino.

"Como qualquer outra relação temos tido altos e baixos, sentindo medo, insegurança e dúvidas, mas, também, alegria, sonho e muita felicidade. VIVER contigo é o meu desafio diário. O meu marido, filhos, netos, família e amigos mandam-te um beijo cheio de gratidão. AMO-TE VIDA", rematou.

