Assim como Soraia Chaves, também Carla Andrino recorreu ao Instagram para se despedir da personagem que interpretou na novela 'Sangue Oculto'.

A atriz dedicou uma mensagem a Naná, a quem deu vida durante largos meses.

"Estou-me a rir mas é dos nervos de me despedir de ti, querida, Naná. Não tenho palavras - gastaste-as todas. Foi um desafio viver contigo nestes últimos oito meses. Ficarás para sempre no meu coração. Obrigada por me teres escolhido para te dar vida", escreveu Carla Andrino. De referir que a trama continua no ar na SIC.

Leia Também: Soraia Chaves despede-se de 'Sangue Oculto'. "Ainda muito está para vir"