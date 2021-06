João Soares foi convidado este sábado no programa 'Estamos em Casa', da SIC, sendo esta a sua primeira aparição pública desde a morte de Maria João Abreu, a 13 de abril.

Carla Andrino, a anfitriã desta emissão, recordou a longa amizade com Maria João Abreu e enalteceu a força do músico durante o processo de luto, tendo-lhe pedido um forte abraço em memória da atriz. Um momento comovente que os deixou de lágrimas nos olhos.

"Foi das coisas que a João me ensinou... a capacidade de amarmos e nos darmos uns aos outros. Era uma coisa que ela fazia como ninguém que eu conheço faz, era um ser com uma capacidade infindável para amar, perdoar e tratar toda a gente por igual. Isso passou a todas as pessoas com quem ela convivia", recordou João Soares depois do emotivo abraço.

João Soares estreou ainda a canção 'Palavras', com letra e produção da sua autoria. A música foi criada para Maria João Abreu. Pode ver o momento na íntegra aqui.

