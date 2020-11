Grávida da primeira filha, Carina Caldeira começa agora a sentir o desconforto do último trimestre de gestação. Com a entrada nos oito meses de gravidez, a apresentadora do 'Porto Canal' viu a sua barriga ter um enorme crescimento, o peso da bebé a aumentar e ao mesmo ritmo desponta a sua vontade de ter a filha nos braços.

"Tenho tido a sorte de ter uma gravidez abençoada. Não tive um enjoo, nem passei por nenhum problema que me impedisse de fazer a minha vida normal. Mas confesso que nos últimos dias só me apetece carregar no botão de fast forward e ter a Constança nos meus braços", começa por referir a futura mamã na legenda de uma fotografia que prova o quanto está grande a sua barriguinha.

"A barriga pesa, não tenho posição para estar, sinto-me mais cansada que nunca e as emoções estão mais difíceis de gerir. Valha-me a paciência do Xico [o companheiro de Carina] e os passeios junto ao mar que me enchem sempre de boas energias", termina.

Eis abaixo a publicação:

