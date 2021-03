Cardi B, anunciou o lançamento da sua primeira boneca da moda de edição limitada ao lado da Real Women Are, uma nova marca de bonecas diversificada e inclusiva.

A cantora criou a boneca à sua imagem, colorida e confiante. Para celebrar o poder da autenticidade e da diversidade, Cardi B associou-se à Real Women Are, uma marca de bonecas inovadora inspirada por mulheres de cor influentes e impactantes criadas para meninas.

No dia 5 de março foi criada uma lista de espera com 72 horas para todos aqueles que quisessem comprar a boneca, que estará disponível em julho deste ano.

"Como todos sabem, sou mãe. E hoje, mais do que nunca, é importante para mim dar inspiração à minha filha e a todas as mulheres", disse Cardi B. "Trabalhar com a Real Women Are é uma oportunidade para para dar à minha filha e a outras meninas algo que se pareça com elas para brincar e inspirá-las. Estamos na Casa Branca agora, mas ainda estamos muito atrasados noutros lugares. A representação é importante".

A boneca Cardi B será moderna, com designs contemporâneos e na moda. O seu cabelo e maquilhagem refletirão as últimas tendências de beleza. A boneca incluirá guarda-roupa e acessórios adicionais, que serão vendidos separadamente.