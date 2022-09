Frederico Amaral, Catarina Miranda, Rita Ferro Alvim, Andreia Paes De Vasconcellos e Rita Barroso foram algumas das caras conhecidas que levaram os filhos ao Colombo para que juntos entrassem no mundo de 'Pinóquio'.

No âmbito da estreia do filme live-action 'Pinóquio', do Disney+, os famosos foram desafiadas a participarem com os seus rebentos num workshop de marionetas que recria a "Oficina de Gepeto".

No primeiro fim de semana da "Oficina de Gepeto" estiveram presentes no espaço cerca 325 famílias que utilizaram materiais sustentáveis para criar marionetas inspiradas neste personagem icónico da Disney. A iniciativa segue agora para o Porto, nos próximos dias 10 e 11 de setembro, no Norte Shopping, entre as 15h00 e as 20h00.

As sessões são vocacionadas para crianças entre os 6 e os 12 anos, completamente gratuitas e sujeitas a lotação do espaço.

'Pinóquio' estreia a 8 de setembro no Disney+.