A revista Caras Argentina está a causar revolta no país depois de ter escolhida para a mais recente capa da publicação um título considera ofensivo onde são destacadas as curvas da filha mais velha dos reis da Holanda, Willem-Alexander e a rainha Máxima.

Na imagem a princesa Amália posa ao lado da família acompanhada do seguinte título: “A filha mais velha de Máxima exibe orgulhosamente o seu look plus size”.

Os seguidores desaprovaram as palavras escolhidas e as críticas à publicação não se fizeram tardar. A causar maior revolta está o facto de a princesa ter apenas 16 anos e desta forma ter visto as formas do seu corpo serem rotuladas.

Perante a opinião dos leitores, a revista reagiu às críticas explicando que pretendia “atacar estigmas” e inspirar leitores que possam estar a “lutar contra questões pessoais de confiança corporal”.

Veja na galeria as imagens usadas pela publicação em questão.

Leia Também: Ex-namorada do príncipe Harry, Cressida Bonas, casa-se em segredo