A ex-namorada do príncipe Harry, Cressida Bonas, casou-se no mesmo local em que o duque e o seu irmão, o príncipe William, costumavam competir durante os dias de polo.

Cressida, de 31, que namorou com o duque de Sussex, de 35 anos, durante três anos - o fim da relação aconteceu em 2014 -, casou-se com o agente imobiliário Harry Wentworth-Stanley no fim de semana, no Cowdray Park, em Midhurst, West Sussex.

Em conversa com o Daily Mail, uma amiga dos noivos contou que Cressida queria casar-se agora porque sabia que o príncipe Harry iria estar em destaque na imprensa por causa do novo livro e, desta forma, evitaria que fosse o centro das atenções.

No entanto, o irmão de Cressida, Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, partilhou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia dos noivos que não passou despercebida. Veja na galeria.

