Margarida Vila-Nova procura há três dias o seu cãozinho de estimação. Nas redes sociais, são várias as celebridades a tentar ajudar a atriz partilhando o seu apelo desesperado.

"Este cão fugiu esta tarde na Ericeira. Se o encontrarem por favor entrem em contacto comigo. Obrigada. P.S. - tem Chip. Está castrado. Ofereço recompensa", escreve Margarida ao partilhar uma fotografia do 'cãopanheiro'.

Também Flávio Furtado fez em direto no programa 'Extra do Big Brother' um pedido dirigido a quem souber informações sobre o animal. O comentador pede que quem tenha visto o pequeno cãozinho entre em contacto com a atriz.

