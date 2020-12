Rui Unas estreou esta terça-feira um novo programa online, 'Na Casa do Unas', onde colocou em debate um dos temas que está na ordem do dia: a polémica relacionada com a versão portuguesa do novo filme animação da Pixar - 'Soul'.

A dar que falar está o facto de em Portugal terem sido escolhidos atores brancos para dar voz aos protagonistas negros desta que é a primeira longa-metragem do estúdio de animação com um protagonista negro -interpretado pelo ator Jamie Foxx na versão original.

Jorge Mourato foi o escolhido para dar voz ao personagem principal da trama, o que motivou várias críticas e até a que o ator fosse acusado de ter uma atitude racista por aceitar o papel.

Jorge Mourato reagiu inicialmente às críticas com uma publicação onde afirmava não ser racista, mas depois de perceber os dois lados da questão acabou por mudar de opinião. Num direto com Rui Unas, Jorge Mourato assume-se como um "racista em desconstrução".

"Sim, errei na resposta que dei e na forma como abordei a coisa", assume, chegando mesmo a referir que caso fosse convidado novamente não aceitaria o papel.

"Depois do que eu sei hoje, provavelmente daria oportunidade a outras pessoas, neste caso a colegas meus negros que o fizessem também", diz, explicando que só aceitaria o papel caso fosse feito um casting e se chegasse à conclusão que não existia nenhum ator negro perfeito para o papel em questão.

Jorge Mourato revelou ainda em conversa com o humorista que quando aceitou dar voz ao protagonista do filme 'Soul' não sabia qual a história do filme e o marco histórico que este representava para a cultura negra.

Leia Também: Novo filme da chega ao Disney+ no dia de Natal