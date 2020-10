Catarina Furtado fez uso das redes sociais para esclarecer uma questão que tem suscitado interesse e um certo "desagrado" junto do público: a escolha do nome do seu cão, que se chama Mandela.

"O nome do meu cão (consenso familiar) tem provocado algum desagrado por parte de algumas pessoas. Mandela é o nome do nosso adoptado cuja mãe é da raça Leão da Rodésia (da África do Sul, país do grande Nelson Mandela). O pai não sabemos", explicou.

E acrescentou ainda: "É sempre uma oportunidade para explicar às crianças que se aproximam de nós, a querer dar uma festinha ao Mandela, quem foi, afinal, o verdadeiro Mandela. Não concordam?".

