Ana Marques apresentou, como é habitual, esta quinta-feira ao lado de José Figueiras o programa 'Alô Portugal', das manhãs da SIC, mas hoje os dois apresentadores tiveram uma companhia especial: o cão de estimação de Ana Marques esteve em estúdio durante quase toda a emissão.

"O menino hoje foi à TV", realçou Ana Marques ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia captada ao lado do simpático Trouble.

A presença do animal de estimação em estúdio esteve relacionada com o facto de os apresentadores receberem no formato uma treinado de cães.

Reveja aqui o programa.

