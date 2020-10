Uma antiga participante do programa 'X Factor', Diana Vickers, revelou que passou uma noite sozinha em casa com o ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio. As declarações foram dadas durante o 'Celebrity Karaoke Club', um outro formato televisivo.

Segundo a própria, e ao contrário do que se poderia imaginar, naquela noite nada de íntimo aconteceu, pelo que o artista e ela apenas ficaram a ver televisão.

Questionada se, porventura, os dois se teriam envolvido, a resposta foi negativa. "Bem que queria", justificou.

Importa notar que DiCaprio namora, atualmente, com a atriz e modelo argentina Camila Morrone.

