Sendo uma das grandes estrelas do cinema, já foram revelados diversos segredos acerca de Leonardo DiCaprio, no entanto, há sempre espaço para mais um. O fotógrafo Steve Eichner, que teve a oportunidade de trabalhar com o ator ainda no início da sua carreira, revelou ao Page Six um acordo que fez com este em 1994.

Peter refere que 'apanhou' Leonardo a comprar cigarros, mas que acabou por não revelar as imagens. "Ele veio ter comigo, bateu-me no ombro e disse, 'podes fazer-me o favor de não usar essa foto? Podes tirar-me fotografias esta noite'.

Quando questionado acerca do motivo, DiCaprio confessou. "Estava a comprar cigarros e não quero que a minha mãe saiba que eu fumo":

Importa notar que a estrela de cinema nunca escondeu a enorme proximidade que tinha da progenitora, Irmelin Indenbirken.

Curiosamente, o ator conseguiu abandonar o vício e ajudou Robert Pattinson a fazer o mesmo.

