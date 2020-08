Leonardo DiCaprio está a aproveitar ao máximo as altas temperaturas que se fazem sentir no sul da Califórnia. O ator aproveitou o bom tempo para fazer praia, momento que não passou despercebido às lentes dos paparazzi.

Nas imagens divulgadas na imprensa internacional, também partilhadas nas redes sociais, DiCaprio, de 45 anos, aparece muito sorridente enquanto relaxa na companhia da namorada, Camila Morrone, de 23 anos, e alguns amigos.

Entre as fotografias, que foram captadas esta segunda-feira, em Malibu, o ator mostra-se muito bem disposto a brincar com uma criança no mar. Veja tudo nas publicações abaixo:

Leia Também: Cláudio Ramos partilha 'truques' para foto sensual na praia