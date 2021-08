Depois de ter revelado nas redes sociais que está a lutar contra o cancro da mama, Márcia tem vindo a partilhar alguns desabafos com os fãs.

Ainda esta segunda-feira, a cantora voltou a abrir o seu coração para refletir sobre esta fase da sua vida.

"'Então, Ana, como se sente?' Acho o máximo que me chamem Ana. É de facto o meu primeiro nome e faz sentido que me chamem assim no hospital. Quase não dou pelo nome, o que até ajuda em alguma tentativa de alienação", começou por contar.

"Ultimamente respondo 'altos e baixos', sabendo que ainda não percebo muito bem onde estão os altos e os baixos, apenas que oscilo muito de humor e de energia, que não dá para saltar etapas e que tenho de ter paciência", confessou junto de uma fotografia captada no final do verão passado, "quando sentia que tudo eram altos e baixos por causa - apenas - da pandemia".

"O meu cabelo - apenas - o meu cabelo estava todo queimado. Ainda tinha aquele fio que fui eu que desenhei e, coincidência, perdi no dia em que fui fazer a primeira mamografia, no início de maio", continuou.

"Hoje ocorreu-me que farta e forte são palavras muito próximas, mudam apenas de vogais. Estou farta, mas sou forte. Sou forte, mas estou farta", partilhou.

"A meio do processo de radioterapia é assim que a Ana, com algum pragmatismo obrigatório, se sente. A Márcia entretanto vai continuado a sentir tudo e a escrever, a anotar o limite do vazio e da sombra, lembrando que o brilho também fará parte deste percurso e desta história. Será apenas isso, mais uma história. Mais uma memória, canta ela, já vai passar tudo amanhã", completou.

Um desabafo que captou desde logo a atenção de muitos seguidores, incluindo figuras públicas, que fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio e carinho.

