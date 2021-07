Inspirada por Tânia Dioespirro e Isaura, a cantora Márcia abriu de novo o seu coração para falar da batalha contra o cancro, apelando à deteção precoce.

"[...] Sinto que devo dizer uma ou outra coisa sobre este assunto que aterroriza tanta gente. - A palavra cancro é assustadora. Melhor falar e desmistificar algumas coisas. Elas foram as pessoas que mais me inspiraram na altura em que recebi o meu diagnóstico porque, ao relatarem as suas experiências, mostraram que tudo isto se passa e ultrapassa (quando temos a sorte de detectar isto cedo!)", escreveu na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 12 de julho.

"Uma amiga há uns dias desabafava comigo que tinha ficado muito triste ao saber o que eu estava a passar e que tinha medo de não perceber os sinais. Sinais? Ah pois, não tive nenhum. Isto porque o meu tumor foi apanhado ainda antes de ser palpável! Ou seja, por causa disso, não tive de passar pelo processo de quimioterapia, que visa diminuir um tumor de modo a que seja operável e por isso passei logo para a fase da cirurgia", explicou.

"Agora segue-se um processo de radioterapia que será (embora chato) o menor dos males", contou.

De seguida, realçou a importância da palpação. "É essencial para um diagnóstico precoce. Mas mamografia é uma tecnologia ao nosso alcance que nos permite enfrentar a coisa ainda mais cedo", acrescentou.

"Porque é que eu fui fazer?? Foi um acaso! Um dia conto-vos essa história com detalhe, se quiserem. Agora fiquem descansados. Isto vai de vento em popa", completou.

