A cantora Lorde, cujo verdadeiro nome é Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, viu-se envolvida numa polémica recente devido ao facto de ter mandado calar os fãs durante um espetáculo.

A dar que falar está um vídeo viral captado durante o concerto, no qual Lorde, de 25 anos, se sentiu incomodada por não conseguir interpretar o tema 'Writer In The Dark' devido ao ruído do público.

Siga o link

Perante o burburinho criado em torno das imagens, a artista gravou uma mensagem na qual esclarece a razão pela qual optou por pedir silêncio.

"Fiz isso numa única canção, um par de vezes. Queria cantar acapella e sem microfone para que as pessoas me ouvissem, e porque queria experimentar fazer algo diferente", assegurou, deixando claro que apenas tomou a atitude de mandar calar o público "em honra de um disco chamado 'Melodrama' [o seu mais recente trabalho]".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por lorde fanpage (@lordecontent)

Leia Também: Anjos reagem a duras críticas e falam em "erro técnico tremendo"