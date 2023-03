A polémica está instalada. Guimê está ser alvo de várias críticas nas redes sociais depois de na madrugada desta quinta-feira, dia 16 de março, ter protagonizado diversas atitudes impróprias durante uma festa na casa do 'Big Brother Brasil'.

O cantor pareceu encantado com a beleza de Dania Mendez, concorrente mexicana que entrou no programa ontem, e foi filmado em diversas ocasiões a forçar contato físico com a influenciadora.

A dada altura, Guimê chegou mesmo a passar a mão no rabo de Dania, que rapidamente o afastou.

Indignada, a companheira de Guimê, a cantora Lexa, reagiu às imagens nas redes sociais e garantiu que vai deixar de acompanhar o programa.

"Todo o mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. O Guimê conheceu-me com 19 anos anos, hoje eu tenho 28 anos, cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa", começou por dizer a artista.

"Eu estou assustada, triste e dececionada. Dói demais! Eu estou arrasada. Eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", concretizou.

A equipa responsável pelas redes sociais de Guimê já reagiu à polémica, pedindo desculpa pelos comportamentos do artista. "Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do 'Big Brother Brasil'. De antemão, deixamos aqui as nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas", pode ler-se.

"Guimê acabou exagerando na bebida o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificação nenhuma e esperamos que ele possa compreender os seus erros e atitudes quando estiver aqui fora. Firmamos o compromisso de que quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e, acima de tudo, entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem. Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs", diz a mesma nota.

