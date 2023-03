São acontecimentos como este que fazem com que o 'Big Brother Brasil' seja considerado o melhor reality show do mundo.

Larissa tem sido desde o início desta edição apontada como uma das grandes favoritas à vitória do programa, mas nem isso a salvou da eliminação desta terça-feira, dia 14 de março, quando em Portugal já era de madrugada.

Na casa, o anúncio deixou quase todos em lágrimas: uns de felicidade, outros de tristeza.

Larissa somou 66,75% dos votos para sair, enquanto que Ricardo, Domitila e Cezar receberam 29,22%, 3,27% e 0,76%, respetivamente. A eliminação contou com mais de 110 milhões e 400 mil votos.

Importa recordar que, tal como o Fama ao Minuto já lhe deu conta aqui, nas próximas horas vai entrar na casa Dania Méndez, participante do 'La Casa de los Famosos', a versão mexicana do 'Big Brother'. Por outro lado, a jovem Key Alves, já expulsa do 'BBB', viaja até ao México para entrar no reality show deste país.

Pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.