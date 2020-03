Há mais uma celebridade internacional infetada com o novo coronavírus. Desta vez foi a cantora Kalie Shorr que testou positivo para a COVID-19.

A estrela de música country, de 25 anos, recorreu à sua página do Twitter para confirmar o diagnóstico, esta segunda-feira.

"Apesar de estar em quarentena (exceto algumas idas às compras) nas últimas três semanas, estou infetada com COVID-19", começou por escrever na rede social.

"Estou a sentir-me significativamente melhor, mas é uma prova do quanto perigoso e contagioso isto é. É muito frustrante ver as pessoas a não levarem isto a sério", acrescentou.

Numa outra publicação, Kalie explicou que "os primeiros dias foram absolutamente infelizes". "Nunca me senti assim antes. Estava com dores no corpo e febre. [...] Perdi por completo o meu paladar e olfato", contou.

Leia Também: Mulher de Tom Hanks assinala vitória contra o cancro e a Covid-19