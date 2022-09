JoJo Siwa e Avery Cyrus fizeram a sua estreia como casal numa passadeira vermelha, esta quarta-feira, em Los Angeles.

A cantora e a nova namorada estavam muito felizes quando posaram para os fotógrafos presentes no Pantages Theatre, Teatro em Minneapolis, na noite da estreia do musical de Alanis Morissette, 'Jagged Little Pill'.

A presença do casal no evento acontece depois de terem começado a surgir rumores sobre a relação em agosto, e um dia após terem confirmado o romance.

De recordar que JoJo Siwa namorou anteriormente com Kylie Prew. A relação começou em fevereiro de 2021 mas terminou no final desse mesmo ano. Deram uma nova oportunidade ao amor em maio, mas acabaram depois separadas.