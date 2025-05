JoJo Siwa não conseguiu conter as lágrimas durante o seu espetáculo em Londres, na noite de terça-feira, como relata o Daily Mail.

A cantora disse aos fãs que assistiam ao concerto que, apesar de já se ter sentido "uma das pessoas mais odiadas do mundo", agora sente-se "amada".

Além disso, JoJo confirmou o romance com o colega do 'Celebrity Big Brother', Chris Hughes, diz a imprensa internacional.

"Londres, apenas posso dizer, como Joelle, muito obrigada. Vou aproveitar os meus últimos dois minutos para falar um pouco mais profundamente com vocês. É uma loucura o que vou dizer em voz alta. Desde os meus nove anos, passei por fases da minha vida em que, às vezes, fui uma das pessoas mais odiadas do mundo. Não estou a pedir empatia, está tudo bem", disse no concerto, recordando especialmente uma fase má que viveu quando tinha 14 anos.

"Mas agora, pessoal e profissionalmente, sinto-me incrivelmente amada", afirmou depois, destacando que "por dentro o seu coração está a sorrir". "Sinto-me muito amada e especial", frisou.

