Depois de Marlene Pinto ter decidido abandonar a dupla Senhoritas, Joana Bastos foi obrigada a encontrar uma substituta para o projeto que muito sucesso tem feito nos últimos tempos.

A banda responsável pelo tema 'Sabão em Pó' conta agora com a cantora Ana Cunha, conforme foi anunciado no podcast 'The Emergente Show', de Tiago David.

Veja abaixo o momento do anúncio, bem como a atuação da nova dupla.

