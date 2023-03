Marlene Pinto, uma das cantoras do sucesso 'Sabão em Pó', que ficou conhecido entre público por causa do refrão - 'essa cueca branca Calvin Klein - está de saída do grupo.

"Agradeço todo o contributo dado pela Marlene Pinto ao projeto 'Senhoritas' e desejo-lhe, assim como toda a equipa, o melhor no seu novo caminho. Informo que o projeto Senhoritas irá continuar e que daremos novidades muito em breve!", lê-se num comunicado divulgado no Instagram do projeto assinado por Joana Bastos, cantora que fazia duo com Marlene.

