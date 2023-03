Mariana Patrocínio, irmã mais velha de Carolina Patrocínio, homenageou esta quarta-feira, 8 de março, uma das grandes mulheres da sua vida.

A irmã do rosto da SIC compareceu num evento relacionado com o Dia Internacional da Mulher com uma camisa que era da sua avó.

Ana Maria morreu em janeiro de 2021 e era uma referência para o clã Patrocínio.

"Com uma camisa da minha avó, a nossa matriarca", pode ler-se na legenda de uma partilha na qual Mariana mostra uma foto na qual posa com a peça e outra da avó com a mesma camisa vestida.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as duas imagens:

Leia Também: Carolina Patrocínio: "Os ataques sobre a forma física é por ser mulher"