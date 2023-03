'As Três da Manhã' estiveram hoje no estúdio do programa apresentando por Carolina Patrocínio na SIC, precisamente à conversa com a comunicadora.

Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e Ana Galvão fizeram várias questões a Carolina relacionadas com o Dia Internacional da Mulher, que hoje se comemora.

Durante a entrevista foi notado que muitas das polémicas em que Patrocínio se viu envolvida estavam ligadas ao facto de ser mulher.

"Esses ataques que se passam mais nas redes sociais, aquele ataque gratuito sobre a nossa forma física - se estou magra, se estou gorda, se estou musculada - acho que é por ser mulher, seguramente", notou Carolina.

Por outro lado, a mesma garante que nunca sentiu nenhuma distinção em casa e na educação que recebeu até porque sendo uma de seis filhas, a mulher sempre esteve em maioria.

"Venho de uma família com o chamado matriarcado, em que a presença da minha avó sempre foi muito importante. Com tantas mulheres, eram sempre em maior número que os homens", recorda, garantindo que a opinião de todas era considerada.

