No Dia Internacional da Mulher, o programa 'Casa Feliz' fez questão de convidar algumas das mulheres que são estrelas da estação.

Logo no início da emissão, Diana Chaves e João Baião falaram com Carolina Patrocínio e Bárbara Guimarães, conversa essa que deixou o apresentador em lágrimas.

O apresentador acabou por recordar a mãe, que morreu em 2019, aos 85 anos. "Havia escassez de alimentos, havia falta de luz e a minha lá estava a fazer pão para os filhos, ali estava para não nos faltar nada", começou por dizer Baião.

Logo depois, o comunicador teve dificuldades em esconder as lágrimas. "Era uma mulher incrível... Quando me pediram para mandar fotografias [para mostrar no programa], estive a ver alguns momentos da última fase da minha mãe e encontrei um vídeo onde ela diz 'gosto tanto de ti'... e bateu-me uma saudade tão grande", acrescentou.

Baião, por fim, explicou que a demência, doença de que a mãe sofria, "foi muito dolorosa". "É vermos as pessoas que amamos a desaparecer", completou.

O apresentador foi, depois, consolado por Diana, Bárbara e Carolina.

Leia Também: João Baião cumpre sonho de fã muito especial. Neto foi cúmplice