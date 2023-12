Faz hoje, dia 19 de dezembro, um ano que Claudisabel perdeu a vida num grave acidente de viação.

A viatura em que a cantora seguia colidiu com uma outra na Autoestrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, isto depois de uma atuação no programa 'Domingão', da SIC.

Doze meses depois desta trágica perda, o grande amigo de Claudisabel Élvio Santiago recorreu às redes sociais para lembrar a artista. "Faz hoje um ano que a Claudisabel partiu", começou por escrever.

"Tenho saudades dos telefonemas, das conversas, das brincadeiras. Tenho saudades dela e da boa companhia. Nunca mais nos rimos, passeamos e brincamos, ficam as lembranças… Claudisabel, lembro-me muitas vezes de ti, oiço-te inúmeras vezes, continuarás presente nos meus espetáculos", concluiu o também cantor.

