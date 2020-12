Ashanti testou positivo para a Covid-19, como a própria cantora revelou na sua página de Instagram, este sábado, anunciando que o confronto musical com Keyshia Cole, no Verzuz, foi cancelado.

"Não acredito que estou a dizer isto, mas testei positivo para a Covid-19", começou por dizer a cantora aos fãs.

"Estou bem, sem dores. Na verdade, estou disposta a fazer o Verzuz a partir da minha casa", acrescentou de seguida.

No entanto, de acordo com o Page Six, o evento acabou por não acontecer e foi adiado para o dia 9 de janeiro.

