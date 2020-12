A mulher de Simão Sabrosa já conseguiu voltar a estar com os filhos, depois de ter ficado em isolamento após ter testado positivo à Covid-19.

Um momento especial que Vanessa Rebelo fez questão de partilhar no Instagram.

"We are BACK [Estamos de volta]! E a família de índios está, está completa. De volta à adrenalina de ser mamã e a tudo o que isso envolve. [...] Uma mamã de meninos", escreveu na sua página de Instagram, este domingo, na legenda de imagens onde aparece com os dois filhos, Rodrigo e Simão.

[Covid-19. Mulher de Simão Sabrosa volta a estar com os filhos]© Instagram

