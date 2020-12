Depois de revelar que testou positivo para a Covid-19, Vanessa Rebelo recorreu de novo à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu, referindo que já se sente "melhor".

"Começo por vos agradecer pela onda de carinho e boa disposição, agradecer a todos, agradecer aos que se encontram dentro desta minha 'caixinha' e que fazem parte deste mundo que é a Internet, aos meus amigos queridos e familiares, ao nosso chat de família que parece uma discoteca incansável de bom humor nesta fase em que estamos todos separados", começou por escrever, esta sexta-feira.

"Hoje é o meu 5.º dia isolada num quarto e estou tão melhor, todos os sintomas que ouvimos falar já os senti, mas hoje sinto-me bem e recuperada. Mantenho algumas dores de cabeça e a falta de olfato", contou de seguida.

"[...] Fui vendo no global as mensagens que vão aparecendo no ecrã do telemóvel, mas confesso que ainda me faz confusão estar a ler e a passar mensagem a mensagem, algumas dores de cabeça e isso não ajuda! Mas estou tão melhor, cheia de vontade para tudo, já com aquela minha energia a voltar, afinal, nós mulheres somos duras na queda. O meu humor também continua apurado mesmo nestas alturas mais críticas! Já, já estou aí a responder às vossas mensagens e a fazer mil coisas porque o Natal está à porta, e nem assim esse deixará de ter o encanto e magia que eu tanto gosto nestas alturas", acrescentou.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores, entre eles figuras públicas, que desejaram as melhoras a Vanessa Rebelo. Quem também fez questão de comentar a publicação foi Simão Sabrosa, que também está infetado com o novo coronavírus. "Amo-te, estamos juntos até na doença", disse.

