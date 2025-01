O feriado anual em memória de Martin Luther King, ativista dos direitos civis, foi comemorado na segunda-feira, 20 de janeiro, e a rapper Sexxy Red decidiu comemorar a ocasião publicando uma imagem criada por inteligência artificial. Na mesma, podia ver-se a cantora de mãos dadas com King.

A filha mais nova do falecido ativista, Bernice, criticou Sexyy Red por partilhar a imagem na rede social X. "Isto é desagradável, desonroso, deplorável e desrespeitoso para com a minha família e o meu pai, que não está aqui para responder, porque foi assassinado por defender os nossos direitos civis e humanos e por querer acabar com a guerra e com a pobreza", escreveu na plataforma.

Bernice, CEO do King Center, acrescentou ainda: "Por favor, apague a publicação".

Sexxy Red apagou de imediato a imagem e emitiu uma resposta: "Não estás errada. Nunca quis desrespeitar a tua família, peço desculpa", escreveu, explicando: "Apenas repostei algo que vi e pensei que fosse inocente".

O pedido de desculpas foi aceite por Bernice que respondeu mais tarde: "Obrigada pelo teu pedido de desculpas, que eu sinceramente aceito. Por favor, entende que não era minha intenção que tu fosses denegrida. Eu valorizo-te como ser humano".

Leia Também: Quer almoçar com Julia Roberts? É só ajudar as vítimas dos fogos em LA